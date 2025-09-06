El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando de poco nuboso a cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 94% en las horas más húmedas de la mañana.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta las primeras horas de la tarde. A partir de las 22:00 horas, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias, aunque se estima que serán escasas. Esto podría afectar a quienes planeen actividades nocturnas al aire libre, por lo que se recomienda estar preparados con paraguas o impermeables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en la tarde, provenientes del sur-suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de nubes altas y cubiertas con la llegada de la tarde podría generar un ambiente más sombrío, aunque sin afectar la temperatura de manera drástica.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado en la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 68% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 73% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 81% hacia las 5 de la mañana.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo en gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.