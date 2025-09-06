El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a las 3 y 4 de la mañana.

A partir de las 5 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que se mantendrán hasta la tarde. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que el día avanza, se prevé que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados a las 4 de la tarde. La combinación de temperaturas más cálidas y la presencia de nubes altas podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente en áreas expuestas al sol. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando a un 50% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor creciente.

A partir de las 8 de la tarde, el cielo se cubrirá de nuevo, pasando a un estado cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 6 de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento hacia la noche, donde se espera una posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las últimas horas del día.

En resumen, Vilaboa disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias al final del día.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a las 15°C en las primeras horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 81% en la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.