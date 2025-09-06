El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 88%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 6 de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica se verá afectada por la presencia de vientos del este, que soplarán a una velocidad de 4 a 5 km/h, aumentando la sensación de frescor. La humedad se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 36% hacia las horas más cálidas del día. Los vientos del sur se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura a pesar del aumento de temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto con intervalos nubosos, y existe una probabilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 8 y las 10 de la noche. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 8 de la tarde.

La noche cerrará con un cielo mayormente cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche, todo ello en un ambiente templado y con vientos moderados.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 15 grados a la 1 de la mañana y descendiendo ligeramente a 14 grados a las 2 de la mañana.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.