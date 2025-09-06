El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso y despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 16 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, con valores que oscilarán entre los 15 y 16 grados. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, y hacia el mediodía, el cielo se tornará cubierto, con nubes altas que podrían amenazar con algunas precipitaciones. A pesar de esto, la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas, lo que sugiere que la lluvia no será un factor a considerar en las actividades al aire libre durante la mañana.

A partir de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 50%. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescor sea más notable, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente hacia la noche, aunque se espera que las precipitaciones sean escasas, con un total de 0.1 mm pronosticados para las últimas horas del día. La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 75% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento de la nubosidad y temperaturas agradables. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde y noche, no se anticipan precipitaciones significativas. Los viguenses podrán disfrutar de un día mayormente tranquilo, con un tiempo propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento fuerte en algunas horas.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente a partir de la tarde, cuando el cielo se tornará nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará mayormente cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.