El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00 AM, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 92% en la madrugada.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados a las 2:00 AM. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas que se irán intensificando a lo largo del día. A partir de las 3:00 PM, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 23 grados . La humedad relativa comenzará a disminuir, situándose en torno al 54% hacia las 4:00 PM, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido y agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 9:00 AM, se prevé que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

Hacia la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 8:00 PM. La probabilidad de lluvia se incrementará ligeramente, aunque las precipitaciones se mantendrán en niveles bajos, con un total estimado de 0.4 mm hacia las 11:00 PM. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 66% al final del día.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y una ligera posibilidad de lluvia por la noche. Las temperaturas serán agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo conforme avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 83% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88% al inicio del día.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Pontecesures un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente hasta un 68% hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.