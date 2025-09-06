El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a las 9 de la mañana.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 96% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de esa hora, se incrementará la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias ligeras hacia la tarde, especialmente en las horas cercanas a la noche.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente cuando se combine con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 39 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 9 de la noche. La humedad relativa también comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un inicio despejado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Los vientos del suroeste aportarán frescura, haciendo que la jornada sea variable y propensa a cambios climáticos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 13 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz solar se sienta más tenue. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados, y se espera que el calor se intensifique a medida que avance la tarde, alcanzando los 27 grados hacia las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.