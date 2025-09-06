El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 17 grados hacia las 10 de la mañana.

A partir del mediodía, el panorama cambiará ligeramente. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un agradable 25 grados, lo que hará que la sensación térmica sea bastante cálida. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando un 53% hacia las 3 de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. A medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se prevé que sea mínima durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, especialmente entre las 8 y las 10 de la noche, la probabilidad de lluvia aumentará a un 100%, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada se estima en 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar las calles.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá cubierto, y la humedad aumentará, alcanzando un 77% hacia el final del día. Los habitantes de Tomiño deben estar preparados para un cambio en el tiempo a medida que avanza la noche, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente más fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que rondan los 14 grados , lo que resulta agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la presencia de nubes altas, que dominarán el cielo a partir de la mañana y se mantendrán hasta la tarde. La temperatura oscilará entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a las 9 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.