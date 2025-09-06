El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C a las 15°C en las primeras horas, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 81% en la madrugada.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 10:00 horas, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19°C a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 26°C en la tarde. La sensación térmica será cálida, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Soutomaior que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

El viento soplará desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h en la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde. La dirección del viento cambiará a sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de tormenta, con un 15% de posibilidad entre las 20:00 y 21:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia, lo que sugiere que la mayoría de los residentes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 20:59 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, podría cerrarse con un cielo más cubierto. La humedad relativa disminuirá a medida que avance el día, alcanzando un 44% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la noche. En resumen, se espera un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.