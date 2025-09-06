El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de las 3 de la mañana y continuando hasta el mediodía. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 25 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que bajará hasta un 51% al mediodía, lo que hará que el tiempo se sienta más agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento se mantendrá mayormente del sur, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con las lecturas del termómetro.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 3 y 4 de la mañana.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 15 grados a la 1 de la mañana y descendiendo ligeramente a 14 grados a las 2 de la mañana.

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 88%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.