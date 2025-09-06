El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 73% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, especialmente a partir de las 10:00 horas, cuando el cielo se tornará parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que soplará del sur a una velocidad de entre 11 y 14 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá de nubes altas y se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente a partir de las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Aunque las precipitaciones serán escasas, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos ligeros. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final de la tarde.

La noche traerá consigo un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento continuará soplando del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 25 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un cielo nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta la probabilidad de lluvia y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.