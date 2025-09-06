El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, lo que favorecerá actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 16 y 15 grados , alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que rondarán entre los 13 y 21 km/h. A pesar de que la sensación térmica puede ser un poco más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 29% en las horas centrales del día, el tiempo será bastante agradable.

A lo largo de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no deberían interferir significativamente con la luz solar. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán ideales para disfrutar de un día en familia o con amigos.

En cuanto a la humedad, se espera que baje a niveles más cómodos hacia la tarde, alcanzando un 29% en las horas de mayor calor. Esto, combinado con la brisa suave, hará que la sensación de calor sea más llevadera. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día, con cielos que se tornarán más cubiertos a medida que se acerque la noche.

La puesta de sol está prevista para las 20:59, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes y visitantes de Salvaterra de Miño. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, ideal para despedir el verano en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.