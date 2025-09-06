El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 16 grados, y se espera que el calor se intensifique a medida que avance la tarde, alcanzando los 27 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 34% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 4 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento del sur aportará un ligero frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 21:00 horas, aunque las condiciones generales apuntan a que el día se mantendrá seco.

La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. A medida que el sol ascienda, esta bruma se disipará, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

Los amaneceres en Salceda de Caselas serán especialmente hermosos hoy, con el orto solar previsto para las 08:04 y el ocaso a las 20:59, lo que brinda a los residentes la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, se anticipa un día agradable y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente estable y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.