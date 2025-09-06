El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 73% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 81% hacia las 5 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana. Este cambio en el estado del cielo se mantendrá durante gran parte del día, con nubes que irán aumentando en densidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren hasta 22 grados . La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que alcanzará su pico en un 91% hacia las 9 de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento se intensificará, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, especialmente a partir de las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% en el periodo de 8 a 10 de la noche. Esto sugiere que es posible que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la última parte del día, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, con un aumento de nubes hacia la tarde y una probabilidad de lluvia que se incrementará en las horas nocturnas. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen las horas de sol y se preparen para la posibilidad de lluvia al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.