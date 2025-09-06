El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Redondela un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado hasta el mediodía, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Se prevé que a mediodía la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un 100% de probabilidad de tormenta solo en un breve periodo de la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para que se materialicen. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de nubes, la lluvia no será un factor a considerar en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:59, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados .

La noche se presentará con un cielo cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 68% hacia el final del día. Esto podría hacer que las temperaturas nocturnas se sientan más frescas de lo habitual.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente soleado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad por la tarde, sin previsión de lluvias significativas. Las temperaturas serán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero descenso de temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.