El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-79%, lo que puede generar una sensación de frescura al amanecer.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar hasta los 25 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se cubra de nubes altas, pero sin riesgo significativo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta las 2 de la tarde, cuando se espera un ligero aumento en la posibilidad de chubascos, aunque la probabilidad se mantiene en un 10%. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 22-24 grados hacia las 3 y 4 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que el viento sople del oeste, alcanzando rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 19 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando valores del 72% hacia la medianoche. Aunque se prevé un cielo cubierto, la probabilidad de lluvia se mantiene baja, con solo un 0.3 mm de precipitación esperada hacia el final del día.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un aumento en la nubosidad hacia la tarde. El viento será moderado, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.