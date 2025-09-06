El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Pontecesures un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente hasta un 68% hacia el final del día.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de este cambio, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 0.3% hacia la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser notable en áreas abiertas y a lo largo de la costa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima durante el día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde, aumentando a un 15% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el tiempo se mantendrá mayormente estable, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado en las horas nocturnas.

La salida del sol se producirá a las 08:04, y el ocaso está previsto para las 21:00, lo que brindará un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 19 grados hacia el final del día, lo que podría hacer que las noches sean agradables y frescas.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente. Se recomienda a los habitantes aprovechar las horas de sol y estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.