El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Ponteareas un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 74% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado hasta el mediodía, con temperaturas alcanzando los 19 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La temperatura máxima se espera que alcance los 28 grados en las horas centrales de la tarde, con una ligera disminución hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe un 25% de probabilidad de tormentas, lo que podría indicar la llegada de un frente que traiga consigo algunas lluvias. Es recomendable que los habitantes de Ponteareas estén atentos a las condiciones climáticas a medida que se acerque la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 2 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en la tarde, provenientes del sur. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 20:59 horas, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la humedad aumentará, alcanzando un 61% hacia la noche. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, pero con un cambio notable en las condiciones hacia la tarde, lo que podría traer consigo algunas sorpresas meteorológicas.

