El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 14 grados en las horas centrales del día.
A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, pero sin que esto implique un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones. De hecho, se prevé que la lluvia sea prácticamente inexistente hasta la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la noche, donde se estima una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene muy baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, oscilando entre el 54% y el 75% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura alcanzará su pico en 24 grados . La tarde será el momento más cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad.
El viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:59, marcando el cierre de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un ambiente más fresco y nublado.
En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atento a la posibilidad de nubes y ligeras lluvias hacia la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.
