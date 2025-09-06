El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Este aumento en la humedad, combinado con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un acumulado estimado de 0.3 mm, lo que no debería afectar de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección variable, predominando del sureste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde, especialmente desde el suroeste. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente en las zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos. La combinación de temperaturas cálidas, alta humedad y vientos moderados podría crear condiciones propicias para la formación de nubes de desarrollo vertical, pero sin un riesgo significativo de tormentas eléctricas.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento gradual de la nubosidad y una ligera posibilidad de lluvias hacia el final de la jornada. Los residentes y visitantes pueden aprovechar las horas de sol, pero deben estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.