El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 16 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 13 grados hacia las 07:00. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 16:00 horas. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 75%, pero disminuirá a lo largo del día, llegando a un 36% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia el final de la jornada, aunque se estima que será muy baja, con un 5% de posibilidad. Esto sugiere que, aunque el cielo se irá cubriendo gradualmente, las condiciones permanecerán mayormente secas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto en la noche, lo que podría ofrecer un espectáculo estelar menos visible, pero aún así, la atmósfera será propicia para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.