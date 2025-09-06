El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que rondan los 14 grados , lo que resulta agradable para actividades al aire libre.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la humedad relativa será notable, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 73% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas intensas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. A partir de las 15:00 horas, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% hasta las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una probabilidad del 20% de tormentas, aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con un total de 0.5 mm pronosticados para la noche.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h desde el sur, especialmente durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, así que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará cubierto, y la temperatura descenderá a 18 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 75% hacia la medianoche. Aunque no se prevén lluvias significativas, el ambiente será propenso a la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un aumento en la nubosidad hacia la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un cambio en las condiciones climáticas al caer la noche, manteniendo un ojo en el cielo por si se presentan tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.