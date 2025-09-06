El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la presencia de nubes altas, que dominarán el cielo a partir de la mañana y se mantendrán hasta la tarde. La temperatura oscilará entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y sureste, ayudará a mitigar un poco esta sensación.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde, cuando se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un total estimado de 0.8 mm hacia el final de la jornada. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será poco probable.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, cuando se espera que soplen del sur a 20 km/h. Esta brisa podría ser más notable en áreas abiertas y costeras, proporcionando un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana y nuevamente hacia la noche, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y una brisa suave, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.