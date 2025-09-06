El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera grisácea que podría hacer que la luz solar se sienta más tenue. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando se espera que desciendan a unos 20 grados. Esta variación térmica puede hacer que los habitantes de O Porriño se sientan cómodos durante el día, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta un poco pesada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría hacer que las condiciones se sientan más frescas en los momentos de mayor intensidad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque esta sigue siendo baja, en torno al 15%. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y las temperaturas variables.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con la previsión de un tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.