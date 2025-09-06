El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo poco nuboso y nuboso, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto podría traer consigo un ambiente fresco y húmedo, ideal para quienes disfrutan de la tranquilidad que ofrece la lluvia.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La combinación de nubosidad y viento puede crear un ambiente propicio para disfrutar de una cena al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente despejado, con un aumento gradual de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Las temperaturas cálidas y el viento moderado harán de este un día agradable, aunque con la advertencia de que la lluvia podría hacer su aparición al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.