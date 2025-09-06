El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que el día progrese, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. La bruma y la niebla que se han reportado en la madrugada darán paso a un cielo más despejado, aunque se prevé que hacia la tarde se instalen nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, con un acumulado estimado de 0.1 mm. Esto podría ser un alivio para la vegetación local, que ha estado necesitando agua tras un periodo de sequía.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del sur y sureste, lo que podría influir en la percepción del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla que se espera que regresen, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.