El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará mayormente cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado en las primeras horas, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la alta humedad, que se espera que baje a un 38% hacia el final de la tarde. A lo largo del día, el viento soplará principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará y se desarrollará de manera mayormente seca, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo al caer la noche.

La visibilidad será buena durante el día, aunque podría verse afectada por la bruma en algunas áreas, especialmente en las primeras horas. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá nuevamente con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, pero se aconseja llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas bajen. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será cálido y mayormente seco, con algunas nubes altas y la posibilidad de tormentas al final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.