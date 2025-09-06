El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta el mediodía, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la mañana. La brisa será suave, con vientos provenientes del sureste a una velocidad de 3 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Durante la tarde, se prevé que las nubes altas se intensifiquen, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 24 grados. La humedad comenzará a disminuir, situándose en un 54% hacia las 4 de la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, y se espera que la temperatura descienda a 21 grados hacia las 7 de la tarde. La probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia el final de la jornada, donde se estima un 20% de posibilidad de tormentas en la franja horaria de 8 a 10 de la noche. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con un total acumulado de 0.4 mm previsto para la noche.

Los vientos se intensificarán hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h desde el sur, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunas áreas. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la noche.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un aumento de nubes hacia la tarde. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la noche, no se anticipan condiciones climáticas severas. Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.