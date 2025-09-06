El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, con mínimas de 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 86% a las 06:00, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 30% por la tarde. Esto puede contribuir a un ambiente más agradable a medida que se calienta el día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar la nubosidad y a mantener las temperaturas más frescas durante las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas aumenta ligeramente, alcanzando un 20% en el periodo de 20:00 a 02:00, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente estables.

La salida del sol se producirá a las 08:04 y se pondrá a las 20:59, ofreciendo un día largo y luminoso. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo en la tarde, cuando la nubosidad y el viento puedan cambiar las condiciones. En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.