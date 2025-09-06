El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 3 de la mañana. Esta tendencia continuará a lo largo de la mañana y la tarde, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 25 grados , proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta las 8 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 8 y las 2 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará y se desarrollará de manera tranquila, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras.

La puesta de sol se producirá a las 21:00, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, podría transformarse en una tarde más nublada y ventosa. Los habitantes de Moaña pueden disfrutar de un día mayormente soleado, pero es aconsejable estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.