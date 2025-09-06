El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un leve aumento en la posibilidad de chubascos hacia la tarde, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 22:00, donde la probabilidad de tormentas se incrementa hasta un 15%. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con solo un milímetro pronosticado para las últimas horas del día.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo por la tarde. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

En resumen, Meis experimentará un día cálido y mayormente despejado, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y una ligera posibilidad de lluvias al final del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.