El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19°C hacia la tarde.

A partir de las primeras horas de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más nublado. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 20:00 horas. Solo hacia el final de la jornada, a partir de las 23:00 horas, se prevé una ligera posibilidad de lluvia, con una probabilidad del 100% y una precipitación estimada de 1 mm.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 74% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19°C. El cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia aumentará, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, la lluvia esperada será escasa y no debería causar inconvenientes significativos.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, y aunque la humedad será alta, los vientos del sur ayudarán a moderar la sensación térmica. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol, pero se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvia al caer la noche.

