El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 15 grados a la 1 de la mañana y descendiendo ligeramente a 14 grados a las 2 de la mañana.

A partir de las 3 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque en general se mantendrá poco nuboso hasta las 6 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 13 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 80% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, comenzando a partir de las 7 de la mañana y continuando hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 18 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 25 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá a medida que la temperatura suba, alcanzando un 51% a las 11 de la mañana y bajando hasta un 31% a las 3 de la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 54 km/h desde el sur a las 2 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar del aumento de la temperatura. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá fuerte, con velocidades que oscilarán entre 25 y 31 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes busquen escapar del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 25% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 10 de la noche. En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada cálida y ventosa, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.