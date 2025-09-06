El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo poco nuboso y nubes altas, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar condiciones de viento notable en la costa. Es recomendable que los navegantes y quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, especialmente entre las 20:00 y 02:00, se incrementa la posibilidad de lluvias escasas, con un 100% de probabilidad en ese intervalo. Esto sugiere que, aunque el día comience con buen tiempo, es prudente estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras por la noche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia en la noche. Los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, pero deberán estar atentos a los cambios en el tiempo conforme avance la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de contrastes meteorológicos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.