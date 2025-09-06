El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 20 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 55% y el 88% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un registro de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto podría estar acompañado de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, transformando el ambiente despejado de la tarde en uno más nublado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando gradualmente a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:00 horas, el cielo se cubrirá de nubes, y la temperatura comenzará a descender, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. La combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cambio hacia un tiempo más nublado y potencialmente lluvioso al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.