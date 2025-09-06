El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 13 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, lo que permitirá que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 12:00. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente sea más agradable. A partir de la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo de 24 grados alrededor de las 16:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hacia la tarde y la noche existe una probabilidad del 15% de tormentas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que será a las 21:00. Esto podría traer consigo algunas lluvias escasas, pero no se espera que sean intensas.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde, predominando del sur y sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a medida que avance la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y una ligera posibilidad de tormentas por la noche. Las temperaturas serán agradables, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica varíe a lo largo del día. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se preparen para un tiempo cambiante y mantengan un paraguas a mano por si acaso las tormentas se materializan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.