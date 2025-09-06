El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se irán intensificando a lo largo del día. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se prevé un predominio de nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 24 grados . La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 50% a media tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A partir de las 9 de la noche, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar paso a un ambiente más sombrío. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados . La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando valores cercanos al 60%.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche, aunque se mantiene en un 10%. Esto sugiere que, aunque el tiempo se mantendrá seco en general, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento progresivo de nubes hacia la tarde y un viento que se intensificará, ofreciendo un tiempo variado pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.