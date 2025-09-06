El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría contribuir a un ligero aumento en la probabilidad de precipitaciones, aunque estas serán escasas y se concentrarán principalmente en la última parte del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más altas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 2 a 5 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se estima una posibilidad del 20% de tormentas. Sin embargo, las lluvias serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm, lo que sugiere que, en general, el día se mantendrá seco.

Los momentos más críticos en cuanto a la posibilidad de lluvia se concentrarán entre las 20:00 y las 02:00, donde la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente. A pesar de esto, la mayor parte del día se disfrutará de un tiempo agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

En resumen, Cuntis experimentará un día mayormente soleado con un aumento de nubes hacia la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la noche, el día promete ser mayormente favorable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.