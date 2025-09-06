El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 9 de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con un leve descenso a 13 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 99% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el noreste al principio, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Hacia el mediodía, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con rachas que podrían alcanzar los 15 km/h, lo que contribuirá a una ligera sensación de frescor en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la presencia de nubes altas y algunas nubes más densas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, llegando a los 22 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementará notablemente hacia la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia a partir de las 8 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 1 mm de lluvia, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo.

La noche se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las últimas horas del día. Las temperaturas descenderán a 19 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 71%. El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la llegada de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de la llegada de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.