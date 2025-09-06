El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 16 grados, que se mantendrá constante hasta la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente a 15 grados entre las 02:00 y las 03:00, pero se espera que vuelva a subir a 17 grados hacia las 10:00.

Durante la jornada, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, especialmente a partir de las 04:00, cuando la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados. Este patrón se mantendrá a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 22 grados, alcanzando su punto máximo a las 14:00 con 22 grados. La tarde será un poco más fresca, con temperaturas que descenderán a 21 grados hacia las 19:00 y 20 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 39% hacia las últimas horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de calor podría ser un poco más intensa en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 12:00, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, con ráfagas de hasta 46 km/h entre las 14:00 y las 16:00, provenientes del sur y suroeste.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la estabilidad del tiempo en A Cañiza.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.