El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente a partir de la tarde, cuando el cielo se tornará nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del sureste, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h, ayudará a mitigar un poco esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.7 mm. Esto podría ser un alivio para la vegetación local, que se beneficiará de esta escasa pero necesaria humedad.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día tranquilo sin la preocupación de fenómenos meteorológicos severos. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para la posibilidad de lluvia por la noche.

Los amaneceres en Cangas son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 08:05. A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:00, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de temperaturas agradables y cielos cambiantes.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta como un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un aumento de nubes hacia la tarde, culminando en la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, pero con la precaución de llevar un paraguas para la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.