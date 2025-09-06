El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 68% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, pero sin llegar a ser incómoda.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 3 de la tarde, cuando se prevé que las nubes altas se conviertan en un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la mayor presencia de nubes y la humedad que se espera en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 8 y las 10 de la noche, donde se estima una posibilidad del 100% de lluvia. Aunque las precipitaciones no serán intensas, se prevé que se registren entre 0.1 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 10 de la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento y su velocidad podrían influir en la percepción del tiempo, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir más tarde, ya que las condiciones climáticas cambiarán a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.