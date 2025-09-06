El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 83% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, aunque no se anticipa precipitación en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, con un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando los 15 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 87%, lo que podría generar una sensación de bochorno a medida que la temperatura sube.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, se prevé un ligero aumento en la posibilidad de lluvia hacia la noche. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 23 grados . Sin embargo, a medida que el sol se oculta, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 8 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Se espera que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, pero no se descartan chubascos ligeros. La temperatura descenderá a 19 grados , y la humedad relativa aumentará, alcanzando un 68% hacia la medianoche. En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.