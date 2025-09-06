El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados a las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Este patrón se mantendrá durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados . La máxima se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 8 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé un ligero aumento en la posibilidad de lluvias, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre durante las horas diurnas. Sin embargo, se aconseja estar preparado para la posibilidad de lluvias ligeras al caer la noche. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que el día sea placentero, aunque es importante estar atentos a los cambios en el tiempo conforme avance la tarde.

