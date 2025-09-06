El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 78% y el 100%.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a partir del mediodía, se prevé un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir el cielo en gran parte de la tarde. A pesar de esta variación en el estado del cielo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 0.1% hacia la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará a sureste hacia la tarde, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, especialmente hacia el final del día, con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando valores del 74% al final de la jornada. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de que las temperaturas no sean excesivamente altas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Sin embargo, la situación meteorológica no parece indicar condiciones severas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo en Baiona.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como un día variado, con temperaturas agradables, un aumento en la nubosidad y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.