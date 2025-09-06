El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento significativo, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se registren las temperaturas más altas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio refrescante durante las horas más calurosas, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 30% de posibilidad en las horas de la tarde, pero las condiciones generales apuntan a un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.