El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 23 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este clima templado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa o explorar los encantos de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 52% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un alivio refrescante en medio del calor. Este viento moderado también podría generar algunas olas en la costa, lo que podría ser atractivo para los amantes de los deportes acuáticos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, Vilanova de Arousa se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.