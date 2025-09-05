El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 09:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 13 grados, manteniéndose en ese rango hasta el mediodía, cuando se espera un ligero aumento que llevará el termómetro a los 15 grados. Durante la tarde, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un máximo de 24 grados entre las 16:00 y 17:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 91% y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada, alcanzando un 41% hacia las 16:00 horas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será menor a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Vilaboa pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el sol se ponga alrededor de las 21:01 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. En general, se prevé un día agradable y soleado en Vilaboa, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche, el cielo ha estado dominado por un ambiente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y 13 grados a las 2 de la madrugada.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.