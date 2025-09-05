El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se espera en las primeras horas. Las temperaturas comenzarán en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones mejoren ligeramente, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 100% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. A medida que el día avance, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del este. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos en exteriores.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, especialmente en las horas centrales. La visibilidad mejorará a medida que se disipe la bruma matutina, permitiendo disfrutar de vistas despejadas hacia el paisaje circundante.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto al inicio, con una transición hacia condiciones más agradables y cálidas en la tarde. La combinación de temperaturas en ascenso, alta humedad y vientos moderados del este hará que sea un día interesante para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ambiente algo bochornoso en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.