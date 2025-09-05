El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una humedad relativa que alcanzará el 91% en las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente, situándose en torno a los 14°C, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que permitirá que la sensación térmica sea más cálida.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un máximo de 23°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará al 55% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 69% hacia el final del día.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente del norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda a 17°C hacia las 22:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:01, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable. La combinación de temperaturas moderadas, cielos despejados y un viento suave hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Vigo y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Cangas se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche, el cielo ha estado dominado por un ambiente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Mos se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso y finalmente a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.