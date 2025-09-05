El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de septiembre

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 24 grados, brindando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 25 grados, lo que sugiere un tiempo ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Tui.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta favorable, con un cielo que alternará entre nubes y sol, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o realizar actividades al aire libre.

Hoy, 5 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que favorecerá la sensación de calidez.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas y niebla, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%, lo que acentuará la sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-04T21:07:12.